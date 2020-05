Ex-BBB Paula Amorim brinca ao postar foto de Breno Simões pelado: 'tentou dar zoom aí, né minha filha?'

Polícia Federal corta na carne e sangra

A ex-BBB, Paula Amorim, mexeu com a curiosidade das fãs ao publicar uma foto ousada do namorado e também ex-brother, Breno Simões no Instagram, nesta sexta-feira (15). Paula aproveitou que o amado estava tomando banho e fez o clique de Breno pelado.

Ao publicar a imagem nos Stories, a ex-sister censurou as partes íntimas. Em seguida, ela brincou na legenda: “Tentou dar zoom aí, né minha filha?”.

Paula Amorim e Breno Simões começaram a namorar no BBB18 e estão juntos desde então.