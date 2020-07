Brasileiro Deiveson Figueiredo massacra Joseph Benavidez e conquista cinturão no UFC

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

O brasileiro Deiveson Figueiredo deixou sua marca na história do UFC ao atropelar o Joseph Benavidez e conquistar o cinturão dos pesos-moscas (até 57 kg), na madrugada desse domingo (19), em Abu Dhabi.

Durante a comemoração e discurso aos jornalistas, Deiveson revelou que já tem um novo objetivo: ganhar o cinturão dos pesos-galos (61 Kg), perdido recentemente por José Aldo.

Ele também aproveitou o momento para desafiar para a luta o atleta aposentado Henry Cejudo. O lutador deixou o mundo do MMA recentemente, mas mesmo assim, foi convidado pelo brasileiro a duelar com ele no octógono.

Figueiredo está em sua melhor fase e ao 32 anos já tem um cartel invejável de 19 vitórias e apenas uma derrota. Ele acredita que ainda tem muitos títulos pela frente e mira alto para chegar no topo.