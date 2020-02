Primeiro caso de coronavírus no Brasil é confirmado, diz fonte do governo

Foi confirmado nesta quarta-feira (26) o primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil e na América Latina.

Segundo um site de notícias do Globo, a informação foi confirmada por uma fonte ouvida pela Reuters, que declarou que o teste realizado pelo governo brasileiro deu positivo para a doença.

O primeiro caso foi divulgado na terça-feira (25), em um primeiro exame feito pelo Ministério da Saúde, em um brasileiro residente em São Paulo, de 61 anos, que viajou para a região de Lombardia, na Itália, país que vive desde o fim de semana uma explosão de números de casos.

O Ministério da Saúde não quis comentar os resultados do exame antes da coletiva de impressa prevista para as 11h no horário de Brasilia.