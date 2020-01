Brasileiros gastaram menos em viagens ao exterior, diz Banco Central

Dados divulgados pelo Banco Central (BC), nesta sexta-feira (24), mostram que os brasileiros no exterior chegaram a gastar US$ 17,593 bilhões em 2019, o que significa que houve uma queda de 5,4% menos do registrado em 2018

De acordo com a Agência Brasil, alguns fatores influenciam nessas despesas de brasileiros no exterior. Em dezembro de 2019, os gastos chegaram a US$ 1,497 bilhão, contra US$ 1,403 bilhão do mesmo período de 2018. Já, ao contrário dos brasileiros, os estrangeiros que vieram ao Brasil gastaram cerca de US$ 509 milhões em dezembro e US$ 5,913 bilhões no acumulado de 2019, contra US$ 488 milhões e US$ 5,921 bilhões, respectivamente, nos mesmos períodos de 2018.

No fim de novembro do ano passado, fechou em R$ 4,24, marcando um recorde histórico.