Weintraub deve pedir demissão do Ministério da Educação nesta quinta-feira

Assessores próximos do ministro da Educação, Abraham Weintraub, esperam para esta quinta-feira (18), sua demissão do cargo.

De acordo com a Folha de São Paulo, a expectativa é que ele anuncie a saída em companhia do presidente Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com aliados, a saída do ministro não deve passar de sexta-feira (17).

O secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim, é o nome mais cotado para assumir o ministério após a saída de Weintraub.

Weintraub deve pedir demissão nesta quinta-feira

