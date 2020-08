Vizinho joga produto químico em obra de apartamento e 20 pessoas passam mal

Pelo menos 20 pessoas passaram mal no andar de um edifício no Jardim Paulista, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo um site de notícias do Globo, o porta-voz dos Bombeiros contou que um vizinho irritado com a obra de um apartamento ao lado teria jogado um produto químico por debaixo da porta, gerando o mal-estar dos funcionários da obra e de empregados do condomínio.

"Não se trata de arma química. É uma ocorrência policial e a Polícia Militar já está no local junto com os Bombeiros", esclareceu o capitão André Elias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 16h45 na rua José Maria Lisboa, altura do número 1000, junto com a Polícia Militar de São Paulo.



Até a última atualização desta reportagem não havia informações sobre o estado de saúde das pessoas atingidas.