Vítima é assaltada na frente da PM após acidente em blitz

Um homem foi assaltado no momento em que recebia atendimento médico. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (31), em Minas gerais.

Segundo apuração do R7, a polícia estava abordando um homem identificado como Cleiton, por suspeita de direção perigosa. Neste mo mento, um outro veículo furou o bloqueio e atingiu uma viatura da PM.

Na batida, um sargento da PM e o motorista que estava sendo abordado, foram atingidos. O militar fraturou o fêmur, levou uma pancada na cabeça e foi levado, de helicóptero, até o Hospital João 23, no centro de Belo Horizonte e o motorista do primeiro carro tinha suspeita de fratura em uma das pernas e foi atendido no próprio local do acidente. Foi nesse momento em que um outro homem chegou e tentou roubar o celular e a carteira dele, mesmo com a presença de vários agentes das Polícias Militar e Rodoviária Federal no local. O suspeito foi imobilizado e conduzido à uma delegacia.