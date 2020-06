Violência sexual é mais recorrente entre mulheres de 15 a 24 anos, revela Ministério da Mulher

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Mulheres autodeclaradas branca, entre 15 e 24 anos, são as que mais sofreram violência sexual no Brasil, em 2019, segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

De acordo com o UOL, foram registradas 1978 denúncias de violência sexual contra as mulheres em 2019, pelo Disque 180, uma média de 5 denúncias por dia, e em mais de 800 casos, a vítima era autodeclarada branca. Casos de estupro, assédio sexual, prostituição estão entre as denúncias.

Ainda segundo o site, a subnotificação é preocupante porque as mulheres violentadas tendem a ficar em silêncio. "É um indicador que não pode ser mensurado e é uma questão preocupante, principalmente em relação à violência sexual. Nesse sentido, traz questionamentos em relação aos ciclos de violações mais difíceis de serem rompidos, geralmente associados ao meio intrafamiliar", disse titular da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ONDH), Fernando César Pereira Ferreira.