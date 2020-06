Vídeo: Revoltada, mulher arranca faixas contra Bolsonaro durante protesto

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Uma mulher arrancou faixas contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro durante um protesto, neste domingo (21), em homenagem às vítimas do novo coronavírus, em Vitória, no Espírito Santo.

Em vídeo que circula pelas redes sociais a mulher aparece sem máscara de proteção. “Coloca na varanda da sua casa, aqui na praia não”, diz ela.

Nos cartazes estava escrito: "Necropolítica fascista já matou mais de 50 mil pessoas no Brasil. #Fora Bolsonaro #Fora Mourão.