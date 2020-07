Vídeo: Onça fica cara a cara com pescadores ao invadir canoa

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Um vídeo que começou a circular pelas redes sociais mostra o momento em que dois pescadores ficam bem próximos de uma onça, enquanto ela invade a canoa para ‘roubar’ peixe. O caso ocorreu na quinta-feira (23), no rio Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Nas imagens o animal, lentamente, se aproxima e vai até o barco para retirar o alimento. Os dois pescadores estão em outro barco e não esboçam nenhuma reação, apenas filmam a chegada da onça.