Vídeo: Mulher é agredida com soco por desconhecido ao sair de prédio

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

Ontem de manhã aconteceu algo GROTESCO com a minha prima: ao sair pra trabalhar ela levou um SOCO NA CARA de um desconhecido! As câmeras pegaram as imagens e agora estamos divulgando na esperança de alguém reconhecer! Foi em Diadema,07 da manhã! pic.twitter.com/0J0ltd9nZ6