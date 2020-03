Vídeo mostra policiais militares agredindo jovens com pedaço de madeira

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Policiais Militares de Salvador foram flagrados agredindo jovens com um bastão no bairro da Liberdade, na noite de quarta-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, quatro PMs envolvidos foram presos após a corporação ter conhecimento do vídeo.

Segundo um site de notícias do Globo, através das imagens é possível notar os jovens em um beco, encurralados pelos policiais. As agressões, segundo a polícia, foram a sete jovens e um adolescente na rua Tupy Caldas, localidade do Estica, no bairro.

Um vídeo, feito por moradores, mostra os jovens esticando os braços e o policial dando pauladas nas mãos deles.

Testemunhas relataram que após as agressões, os policiais foram embora e não levaram ninguém para a delegacia. Não há detalhes do que motivou a abordagem policial.

Por meio de nota, a polícia informou que os integrantes da guarnição foram autuados em flagrante na Corregedoria da Polícia Militar e, após as oitivas, serão encaminhados para a Coordenadoria de Custódia Provisória (CCP), onde permanecerão à disposição da Justiça.

A PMBA reiterou que abusos policiais não serão tolerados por parte de qualquer integrante da corporação e todas as denúncias serão rigorosamente apuradas.