Vídeo mostra criança sendo atacada por pitbull dentro de mercado

Uma criança de dez anos foi atacada por um cachorro da raça pit-bull em Alto Paraná, no sábado (1°). Imagens de uma câmera de segurança de um supermercado mostram o animal atacando a menina. A criança sofreu ferimentos considerados leves. A polícia investiga o caso.

Segundo um site de notícias do Globo, as imagens mostram a menina correndo para dentro da empresa e o cachorro entrando logo atrás dela. Enquanto alguns funcionários socorrem a menina, seguranças batem no animal para tentar tirar o pit-bull do local.

O gerente do supermercado contou que a criança estava em uma praça e correu em direção a empresa quando começou a ser perseguida pelo cachorro. Ela entrou no estabelecimento para pedir ajuda.

"Ela entrou e, no primeiro momento, o cachorro ficou meio perdido, mas passou por baixo do caixa e pegou ela [criança]. Foi aí que o segurança foi pra cima do cachorro e conseguiu tirar o animal", disse o gerente.

Seguranças conseguiram retirar o cachorro de dentro do supermercado, mas o animal morreu logo depois. A menina foi socorrida, levada para uma unidade de saúde, onde foi vacinada contra a raiva, e depois foi liberada.