Vídeo mostra cachorro sendo resgatado vivo após ser enterrado em cova

Um cachorro foi resgatado vivo em Balneário Rincão, no Sul catarinense, após ser encontrado enterrado em um terreno na tarde de sábado (29). O animal estava com o corpo todo dentro da areia, apenas parte da cabeça para fora. Outro cão localizou o animal.

Segundo um site de notícias do Globo, o resgate foi feito por voluntários da Organização Protetora dos Animais (OPA) da cidade, uma organização não governamental. Os voluntários usaram as mãos para cavar a areia e não machucar o animal.

Um deles registrou o momento e um vídeo. O cachorro estava apenas com o focinho e os olhos visíveis e todo o resto do corpo enterrado. Os voluntários cavaram até que o corpo do cachorro ficasse para fora da areia.

O cãozinho ficou parado aguardando, inclusive quando os voluntários retiraram o excesso de areia fazendo carinho nele. O cão vira-latas, de porte médio, não ficou ferido e foi encaminhado para o canil da organização.

Um boletim de ocorrência deve ser registrado por integrantes da ONG nesta segunda-feira (2), pois há a suspeita de que ele tenha sido enterrado por alguém.