Vídeo impressionante mostra criança de 2 anos caindo de prédio

Um video mostra uma criança de 2 anos sendo salva por um vizinho ao cair da sacada do terceiro andar de um prédio. O caso ocorreu no Paraná. Apesar do susto a menina não sofreu nenhum ferimento.

De acordo com informações do G1, a mãe da criança contou que desceu para jogar o lixo e quando olhou para cima viu a menina na sacada do apartamento. Ainda segundo a publicação, ela passou por uma fresta, ficou alguns segundos pendurada e caiu.

O vizinho conseguiu pegar a menina antes que ela chegasse até o chão. O caso ocorreu no dia 21 de julho.