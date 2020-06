Vídeo flagra macaco bugio dentro de supermercado

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Macaco bugio é flagrado em supermercado; Veja Vídeo pic.twitter.com/Fl83IezCDw — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) June 26, 2020

Um macaco da espécie bugio (Alouatta) chamou a atenção de clientes e funcionários de um supermercado na Vila Sedenho, em Araraquara (SP), na manhã desta quinta-feira (25).

Segundo um site de notícias do Globo, nos vídeos gravados é possível ver que o animal, conhecido como Chico, está entre as caixas de bebida e se aproxima de quem oferece bananas.

De acordo com o técnico ambiental do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (Daae), Rodrigo Batigalhia, o macaco apareceu há três anos em uma praça próxima ao estabelecimento e permanece no local porque a população o alimenta.

Ainda segundo Batigalhia, os macacos dessa espécie vivem em bandos e, possivelmente, Chico foi expulso de um quando atingiu a maturidade sexual e não procurou outro pela situação cômoda em que vive.