Câmera flagra conselheiro do TCE jogando R$ 500 mil na lixeira de prédio durante operação da PF

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Conselheiro do TCE é flagrado jogando R$ 500 mil no lixo pic.twitter.com/FNPerOpHd4 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 5, 2020

O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), Waldir Teis, foi flagrado por um policial federal e por câmeras de segurança do prédio se desfazendo de aproximadamente R$ 500 mil em cheque, atirando-os dentro de uma lixeira do presido do órgão em Cuiabá, no Mato Grosso do Sul.

O dinheiro seria proveniente da participação dele em uma organização criminosa que foi alvo da Polícia Federal no mês passado. Várias autoridades estariam envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva.

Na ocasião, os agentes estavam no gabinete de Seis, quando ele sorrateiramente saiu do local e desceu 16 lances de escada correndo com os cheques escondidos nas roupas. A fuga foi percebida por um agente que o seguiu sem que ele percebesse e flagrou no momento em que ele colocava os cheques na lixeira do saguão.

O policial interceptou o conselheiro e fotografou ele e os cheques no cesto. Wladir foi preso no dia 1º de julho e permanece no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).