Vídeo: Dono de bar é agredido após pedir para cliente usar máscara

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Sebastião Clemente da Silva, 76, dono de um bar localizado no bairro São João, em Catalão, Goiás, foi agredido por um cliente após pedir que ele usasse máscara dentro do estabelecimento, na tarde de segunda-feira (29).

Segundo o UOL, as imagens mostram o momento em que um homem, que ainda não foi identificado, empurra o idoso, que cai no chão. O neto da vítima, Marcos Vinícius Ferreira Clemente, 25, disse que o avô foi encaminhado para o hospital da cidade pelo Corpo de Bombeiros. Ele quebrou a perna e deve operar na quarta-feira (1).

"Meu avô estava trabalhando normalmente. Como todos sabem, o decreto do governo não autoriza pessoas a entrarem sem máscara nos estabelecimentos. O agressor entrou sem máscara, e meu avô disse que só ia atendê-lo se ele a colocasse. O homem entrou, se exaltou e agrediu meu avô", disse ao UOL.

No dia 20 de abril, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), determinou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para todas as pessoas que precisarem sair às ruas.

A família do idoso registrou boletim de ocorrência. De acordo com o delegado Jean Arruda, a polícia já fez uma varredura pelo bairro para conseguir mais imagens do agressor.