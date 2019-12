Vídeo: carro explode durante abastecimento em posto de gasolina

Um carro explodiu enquanto era abastecido na noite desta quarta-feira (25) em um posto de combustíveis que fica próximo à entrada do município de Assu, no interior do Rio Grande do Norte. As imagens das câmeras de segurança do local mostram que o veículo tinha um botijão de gás de cozinha na mala, ao lado do cilindro de Gás Natural Veicular (GNV).

Segundo um site de notícias do Globo, o caso aconteceu por volta das 21h em um posto localizado às margens da BR-304. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada uma hora após o acidente, ninguém ficou ferido.

As imagens das câmeras de segurança do posto mostram que o motorista abre a mala do veículo, ajusta a posição do botijão de gás e, em seguida, fecha a mala. Ele se afasta do local, caminha em direção à frente do carro e poucos segundos depois acontece a explosão. O carro estava sendo abastecido com GNV na hora do acidente.

A mala e o banco de trás do carro, do tipo Prisma de cor prata, ficaram destruídos - os bancos do motorista e do passageiro foram parcialmente preservados. O cilindro de Gás Natural Veicular também permaneceu intacto, apesar de toda a estrutura ao redor ter sido destruída.

O carro possui placa vermelha e pertence ao município de Serra do Mel, no interior do RN.