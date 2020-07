Vacina contra coronavírus chega ao Brasil para ser testada

Investigações complicam governo do Amazonas

A vacina chinesa contra o coronavírus chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (20). Ela vai começar a fase de testes pelo Instituto Butantan, com apenas profissionais da saúde de São Paulo, e de outros 3 estados, além do Distrito Federal. Segundo o Sistema Globo, os testes devem durar 3 meses.

A 'Coronavac' foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa de biotecnologia Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Ainda de acordo com a publicação, a vacina precisa ser capaz de criar anticorpos para imunizar contra a Covid-19, e caso comprovada, poderá ser disponibilizada no SUS a partir de junho de 2021.