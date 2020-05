Uso de contêineres para isolar presos com coronavírus é proibido por Conselho de Política Criminal

Polícia Federal corta na carne e sangra

Uma proposta para instalar contêineres em unidades prisionais para isolamento de presos contaminados pelo novo coronavírus foi proibida pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nesta sexta-feira (15).

A proposta foi apresentada pelo Departamento Penitenciário Penal (Depen), do Ministério da Justiça e permitiria aos governos estaduais e federal adotar a medida.

De acordo com a Agência Brasil, o coordenador de Saúde do Depen, Rodrigo Pereira afirmou ser contra o uso de contêineres e disse que apesar de um “histórico de más experiências com o uso destas estruturas no âmbito do sistema prisional”, “existe sim formas de utilizá-las bem”.

Ainda de acordo com a publicação, a principal preocupação dos conselheiros é com a possibilidade do uso do contêiner pós-pandemia ao serem utilizados como celas comuns, para desafogar a superlotação dos presídios no Brasil.

As novas normas para a adequação de unidades prisionais durante a pandemia do novo coronavírus devem ser divulgadas após a inclusão das sugestões acatadas durante a reunião.