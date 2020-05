Uso da cloroquina dependerá de médico e paciente, diz Ministério da Saúde

A crepioca do vice-governador

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (20) novas orientações sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. As novas diretrizes são para o uso precoce do medicamento, quando o paciente apresentar sintomas leves ou moderados da doença.

A prescrição, nesses casos, deverá ficar a critério do médico, além de ser necessária uma declaração do paciente ou de familiares para o uso da medicação. O protocolo começa a valer para todos os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus em tratamento na rede púbica de saúde. O governo já distribuiu 2,9 milhões de unidades de fosfato de cloroquina para todo País.

Em suas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, explicou que a cloroquina pode ser usada em casos leves, com recomendação médica e autorização do próprio paciente/família. “Ainda não existe comprovação científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Contudo, estamos em guerra: ‘Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado’.”

Segundo o Ministério da Saúde, a nova orientação do Governo Federal quer garantir a igualdade de direitos entre os pacientes da rede pública e privada de saúde. “Há um clamor da sociedade, por meio das instituições médicas, representações populares e parlamentares, pedindo ao Ministério da Saúde uma manifestação formal, uma vez que no Brasil, para brasileiros de uma determinada classe social, há o direito da prescrição médica desses medicamentos; e para uma camada menos favorecida economicamente, há a limitação do acesso a essas medicações”, disse a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro.

“O que nós queremos é, hoje, tornar o princípio da equidade defendido e garantido pelos SUS como uma realidade para todos os brasileiros”, destacou.

De acordo com o Ministério da Saúde, estados, municípios e hospitais da rede privada já estabeleceram protocolos próprios de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Afirmou que há estudos sobre o medicamento, mas que até o momento, não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação da terapia. Mas indicou que a nova orientação uniformiza a informação para os profissionais da saúde do SUS e que caberá ao médico a decisão de prescrever o remédio com aval do paciente. “Nós não estamos nos afastando da ciência, nós estamos nos aproximando da necessidade de garantir a vida em tempos de guerra”, ressaltou a secretária.

“Estamos cuidadosos, atentos e fazendo nosso papel para que todos os esforços no Brasil aconteçam para redução das mortes, redução do sofrimento das famílias e garantia de acesso oportuno e precoce ao único tratamento que nós temos hoje para essa doença”, disse.

Para casos graves, continua o protocolo anterior, em que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina já era autorizado no tratamento dos pacientes.

Sintomas da Covid-19

Sintomas leves:

- perda do olfato e/ou do paladar

- coriza

- diarreia

- dores de cabeça, muscular ou abdominal

- febre

- tosse

- fadiga

Sintomas moderados:

- tosse persistente com febre persistente diária

- tosse persistente com piora progressiva de outro sintoma relacionado à Covid-19

- pelo menos um dos sintomas acima + presença de fator de risco (idosos; portadores de doenças crônicas, entre elas diabetes, hipertensão e asma; gestantes e lactantes)

Sintomas graves:

- Síndrome Respiratória Aguda Grave

- Síndrome Gripal que apresente: Dispneia/desconforto respiratório

- pressão persistente no tórax

- saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente

- coloração azulada de lábios ou rosto