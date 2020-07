UNB toma decisão inédita ao expulsar alunos por fraudes nas cotas raciais

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Aproximadamente 15 estudantes foram desligados da Universidade de Brasília (UnB), nesta segunda-feira (13). Após serem acusados de fraudar o sistema de cotas raciais da instituição de ensino superior. Eles eram dos cursos de ciência da computação, ciências sociais, direito, engenharia de software, letras (francês), medicina e medicina veterinária.

De acordo com o site Metrópoles, a decisão é inédita e teve como base as denúncias levadas à universidade após um perfil nas redes sociais divulgar alunos que teriam sido aprovados em vagas exclusiva para cotistas negros ou indígenas.

Ainda de acordo com a publicação, as investigações iniciaram em 2017, mas somente agora foram aplicadas as penalidades. Ao todo, foram descartados 73 estudantes em uma averiguação preliminar. Outros 28 foram investigados.

Em nota divulgada ao site, todos os envolvidos tiveram direito à ampla defesa e ao contraditório", assegurou a instituição.