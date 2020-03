Tsunami meteorológico atinge praia, arrasta carros e faz turistas correrem desesperados

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

Um tsunami meteorológico arrastou carros e causou pânico entre banhistas na tarde desse sábado (14), na Praia do Cassino, a pouco mais de 300 Km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O fenômeno raro surgiu repentinamente no ponto turístico e por pouco não causou uma tragédia. Isso porque a praia estava lotada e muitas pessoas tiveram que sair correndo para não serem puxadas de volta para o mar e uma onde violenta. Mesmo assim, as águas quase viraram um carro e ainda o jogaram contra outro que estava estacionado perto. Toda a cena foi registrada no celular de um homem, confira:

Segundo especialistas, diferente do tsunami tradicional, o tsunami meteorológico não gerado por erupções vulcânicas ou movimentação de placas tectônicas (terremotos). Nesse caso, tempestades que acontecem no mar por conta de uma forte frente fria é que causa o avanço da onda sobre as praias.

Apesar de não produzir ondas alta, o tsunami meteorológico é violento é capaz de arrastar grandes objetos como veículos, abalar estruturas de imovéis e sugar pessoas de volta para o mar causando mortes. Por sorte, na Praia do Cassino isso não aconteceu.