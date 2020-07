Tremor de terra assusta moradores de Fortaleza

Impeachment e jogo de poder

Um tremor de terra, com magnitude 2.5 na escala Richter, foi registrado em Fortaleza, nesta terça-feira (07). De acordo com o Sistema Globo, ainda não há informações sobre pessoas feridas ou danos estruturais nos locais e a Defesa Civil do estado está em alerta e a atividade sísmica já está sendo monitorada.

Ainda de acordo com a publicação, foi possível ouvir um barulho parecido com o de um trovão durante o tremor. O Ceará já registrou outros tremores ainda neste ano.