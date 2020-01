Travesti denuncia ter sido impedida de usar banheiro feminino em shopping

Isso é um ABSURDO

Uma mulher transexual foi impedida de usar o banheiro feminino de um shopping, e teve que subir em uma mesa para pedir respeito!E ainda foi retirada a força do shopping por seguranças

Qual dificuldade de respeita?

Sinto nojo e tristeza #shoppingpatiotransfobico pic.twitter.com/LpKUJRTtM0 — Bob Esponja Atualizado (@BAtualizado) January 4, 2020

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra uma travesti denunciando a segurança de um shopping após ter sido impedida de usar o banheiro feminino. O caso ocorreu em um shopping de Maceió, na sexta-feira (3).

Em entrevista ao site de notícias Globo, Lanna Hellen disse que foi usar o banheiro feminino, mas o segurança se dirigiu até a porta e pediu que ela se retirasse. Ainda segundo a publicação, Lanna fez alguns vídeo indignada com a situação e chegou até subir em uma das mesas da praça de alimentação, como mostra no vídeo.

Lanna registrou um boletim de ocorrência e vai mover uma ação contra o shopping.

O shopping se manifestou sobre o caso e nega que a mulher tenha sido impedida de usar o banheiro e irá apurar os fatos.

Nota do shopping

O Shopping Pátio Maceió esclarece que ontem (03), a equipe de segurança foi acionada em socorro a uma ex-funcionária transexual de uma das lojas, que subiu em uma mesa da Praça de Alimentação. A ação foi necessária para garantir a segurança da própria pessoa e dos demais clientes. Informamos também que em nenhum momento a cliente, até este fato, foi impedida de utilizar das instalações do Shopping. Em resposta aos vídeos que circulam nas redes sociais, esclarecemos que não houve registro de nenhuma pessoa impedida de usar o banheiro, apenas reclamação de clientes. Não houve agressão por parte da equipe de segurança. O Shopping Pátio Maceió segue apurando os fatos e se mantém firme no compromisso de atender com respeito e segurança a todos os seus clientes. O Shopping informa, ainda, que recebe e acolhe com respeito e empatia a todos os públicos independente de orientação sexual ou identidade de gênero e reitera que respeita os direitos assegurados no Brasil a toda comunidade LGBTI+ e que não colabora em favor de qualquer cerceamento do direito de ir e vir de todos.