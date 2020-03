Transmissão comunitária do coronavírus avança em cidades do Brasil

Brasil acorda da hipnose do falso mito

O Ministério da Saúde atualizou os dados sobre o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil, nesta quinta-feira (19), e informou que a contaminação comunitária foi registrada em várias cidades brasileiras. A transmissão comunitária ocorre quando não se é possível identificar a origem do contágio.

As cidades com registro de transmissão comunitária são: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Também sendo detectados nos estados de São Paulo, Pernambuco e em Santa Catarina, no sul do estado, na região de Tubarão.

No Brasil já são 621 casos confirmados de coronavírus, conforme o Ministério da Saúde.