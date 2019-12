Tragédia na BR: Caminhoneiro, esposa e filha de 2 anos mortos em acidente são enterrados no Amazonas

Conforme informações da PRF, pai, mãe e filha, de 2 anos, morreram na tragédia; acidente ocorreu entre as cidades de Pimenta Bueno e Vilhena

Um grave acidente no Km 52 da BR-364, numa região conhecida como Vale do Ávila, entre Vilhena e Pimenta Bueno, em Rondônia, envolvendo um ônibus e uma carreta, matou seis pessoas e deixou outras 26 feridas, após a colisão frontal entre os veículos, na noite de sábado (28), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo com a PRF, três pessoas que estão entre os mortos são da mesma família. Entre os feridos, há seis crianças e duas grávidas, que foram levados ao Hospital Regional de Vilhena.

Segundo os agentes, o ônibus da empresa Bruna Turismo, que prestava serviço para a Transbrasil, seguia sentido Porto Velho, com dezenas de passageiros, quando bateu de frente com a carreta que estava na pista contrária, segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) João Paulo Lobato.

As vítimas fatais

Ônibus

Luiz Carlos Amaro, 51 anos, motorista e dono da Bruna Turismo

Ademir Valério de Oliveira, 52 anos, motorista reserva do ônibus

Maria Pereira da Costa, 45 anos, passageira do ônibus

Carreta

Sérgio de Jesus Pereira, 33 anos, motorista

Maely, 20 anos, mulher do motorista

Karen 2 anos, filha do casal

Ação emergencial no hospital

Conforme informou a PRF, os 26 feridos foram encaminhados ao Hospital Regional de Vilhena. Algumas delas tiveram escoriações e três precisaram de cirurgia. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado pelo hospital.

Os corpos da esposa do caminhoneiro, Maely Souza, de 20 anos, e a filha do casal, a pequena Karen, de 2 anos, foram sepultados em Humaitá, no Amazonas.

Entre os feridos, estão dois filhos do caminhoneiro que morreu, Sebastião de Jesus Pereira. A menina Áquila Diniz Pereira, de 10 anos, teve o braço perfurado, passou por cirurgia e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O garoto Adriel Diniz Pereira, de 5 anos, teve uma fratura no fêmur. As outras vítimas que passaram pelo pronto-socorro não apresentam risco de morte. A polícia Civil irá analisar os tacógrafos de ambos os veículos para saber as condições em que trafegavam no momento da colisão.