Tocantins confirma 1º caso de coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

O Tocantins confirmou nesta quarta-feira (18), o primeiro caso do novo coronavírus (Covid-19), sendo o segundo estado da região Norte a confirmar a infecção. O primeiro foi o Amazonas. A informação foi divulgada pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e depois confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde de Tocantins.

A confirmação do caso é de uma mulher de 42 anos que recentemente esteve em Fortaleza (CE) participando de um congresso. Ela não estava sendo monitorada, mas manteve seu isolamento domiciliar e procurou a rede particular de saúde após começar a apresentar sintomas. A mulher é casada e tem filhos.

A mulher retornou de viagem no dia 8 de março e no dia 11 começou a ter sintomas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. No dia 16 ela fez teste em unidade de saúde particular e depois de o resultado ser positivo procurou a rede pública para comunicar o caso.