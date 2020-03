Teste de idoso que morreu em Niterói dá positivo para coronavírus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

O teste realizado no idoso de 69 anos que morreu na última terça-feira (18), em Niterói deu positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada hoje (19), pelo próprio prefeito da cidade que aguarda apenas a contraprova do exame.

Caso o resultado seja novamente positivo, o óbito entra no registro do Ministério da Saúde como a quinta morte por Covid 19 do país. O idoso teria contraído o vírus após ter contato com o enteado que veio dos Estados Unidos e foi diagnosticado com a doença.