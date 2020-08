Técnico de enfermagem morre com suspeita de reinfecção de Covid-19

O técnico de de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) morreu após testar positivo para Covid-19 novamente depois de se curar da doença. O caso aconteceu na cidade de Araraquara, em São Paulo, nesta terça-feira (11).

De acordo com o Sistema Globo, ele teria testado positivo para Covid-19 no mês de abril, logo no início da pandemia e cumpriu o período de isolamento. Ele voltou a trabalhar em julho, mas apresentou sintomas, dessa vez mais graves e precisou ser internado e intubado.

Araraquara soma 2.379 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. A morte do técnico de enfermagem é a 22ª causada pela doença no município.

Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) conduzido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP) confirmou, apesar de rara, a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus em uma técnica de enfermagem de 24 anos, que foi diagnosticada em maio e voltou a ficar doente em junho.

Segundo pesquisadores da Faculdade de Medicina, quadro deve ser analisado por autoridades em saúde.