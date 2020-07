Tapetes de onça e cobras são encontrados em apartamento de luxo durante operação da PF

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Um pessoa foi presa e três tapetes de onça e duas cobras foram apreendidas em um apartamento do Leblon, nesta quinta-feira (30), durante uma operação ‘Marraquexe’ da Polícia Federal, que desarticulou uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de animais silvestres, exóticos e em extinção.

De acordo com o G1, as investigações começaram em Macapá e foram emitidos cindo mandados de prisão em Macapá, Rio de Janeiro e em São Paulo. Outros 10 mandados foram realizados em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Lavrinhas e Pindamonhangaba, Macapá e Rio de Janeiro.

Ainda segundo a publicação, durante a ação foram localizados diversos animais, especialmente cobras.