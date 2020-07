Suspeito de matar mulher sofre grave acidente de carro ao tentar fugir da polícia

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

Gilson Santos Pinto sofreu um grave acidente de carro nesta quinta-feira (02) ao bater o carro de frente com outros 2 veículos e deixou aproximadamente oito pessoas feridas. Ele é o principal suspeito de ter estrangulado até a morte a esposa, Thayane Nunes da Silva e fugia da polícia no momento do acidente, na BR-101, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Sistema Globo, os feridos são duas crianças, três homens e três mulheres. Sete feridos foram transferidos para unidades de saúde da capital para as famílias acompanharem as internações. Apenas um homem de 52 anos está em estado grave.

O suspeito de feminicídio continua internado, mas o estado de saúde é considerado estável. Ele está sob custódia da polícia e será levado para a delegacia assim que receber alta médica.

Foto: Reprodução/Instagram