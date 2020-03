SUS prevê 2 mil leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19

Um 'tac' para a Umanizzare

O Brasil vai direcionar 2 mil leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na quinta-feira (12), o Ministério da Saúde explicou que a previsão de aumento nos atendimentos do SUS foi motivada pela rápida evolução da doença na Europa.

Segundo um site de notícias do Globo, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, disse em entrevista coletiva que o nível de preocupação com leitos aumentou após registros dos casos na Itália.

"Quando pensamos em mil leitos, foi uma estimativa, sem nenhum dado concreto", disse o secretário-executivo. "Hoje, depois da Itália, nosso nível de preocupação aumentou. Por isso estamos colocando dois mil leitos."

Gabbardo disse também que o SUS deve mudar os critérios para o uso de leitos nas Unidades de Tratamentos Intensivos (UTI) e explicou que pacientes terminais, por exemplo, não serão levados a este setor.

"Estamos pensando em sugestões e alterações do uso dos leitos", disse. "Não vamos colocar pacientes de forma desnecessária em um hospital. Tem critérios na utilização para situação de emergência."

A pasta também anunciou, nesta quinta (12), a convocação de 5 mil profissionais pelo programa Mais Médicos para contribuir no combate ao surto de novo coronavírus.