Suposto traficante de drogas é morto e familiares atacam PM com pedradas e tiros de fuzil

Um suposto traficante de drogas foi morto neste sábado (30) após trocar tiros com a polícia, em Cuiabá, no Mato Grosso.

De acordo com o Sistema Globo, policiais militares teriam recebido uma denúncia anônima de que o homem estaria armado e vendendo drogas em frente à casa dela. A polícia foi até o local e ao perceber a presença da polícia, o suspeito ainda tentou fugir, mas decidiu atirar contra a equipe policial que reagiu. O homem morreu no local e com ele foram apreendidos 132 porções de pasta base, 20kg de ácido bórico, um revólver calibre 38 e 16 munições calibre 38.

Enquanto aguardavam a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), os militares foram atingidos por pedras jogadas pelos familiares do suspeito. Na ação, bandidos realizaram disparos de fuzil contra os policiais. Para dispersar as pessoas, a equipe de Choque usou munições impacto controlado e granadas explosivas.

A Corregedoria da Polícia Militar vai apurar o caso.