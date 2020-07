Subway vira piada na web após entregar 'pizza feia'; confira

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

A Subway teve seu nome entre os mais comentados do país na última segunda-feira (13), o motivo porém, foi um dos piores: Entregaram uma pizza com aparência horrível.

Um cliente por nome de Tiago Luiz, foi quem relatou o fato no twiter. Marcando a empresa, ele disse a seguinte mensagem: "Isso aqui é a Pizza de vcs? deu ate tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro".

Não demorou muito para que "pizza do subway" se tornasse um dos assuntos mais comentados no país. Mesmo com a revolta, os brasileiros usaram da criatividade para criticar o ocorrido. Confira:

Após a reclamação, a empresa deu a seguinte resposta ao cliente: "Olá, Tiago. Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais."