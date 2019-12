'Sua irmã não quis transar comigo', diz suspeito ao matar a esposa

Um homem de 24 anos é suspeito de ter matado a própria mulher, Janaína Figueiredo, 23, a facadas neste domingo (22). O crime ocorreu na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais.

Conforme o UOL, a jovem teria recusado fazer sexo com o marido. Enfurecido, o homem teria dado vários golpes de faca na vítima, um deles atingiu o pescoço. Com o barulho e gritos pedindo socorro, os vizinhos ficaram assustados e acionaram a polícia. Após o crime, o suspeito enviou uma mensagem para o celular do irmão de Janaína. "Sua irmã não quis transar comigo, por isso matei ela, me perdoe", justificou ele.

Janaína não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com o site, ao chegar no local, policiais militares encontraram o homem deitado ao lado do corpo de Janaína, com vários cortes pelo corpo. Ele havia tentado se matar. Neiva foi socorrido e encaminhado ao hospital. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Após receber alta médica, o homem deve responder por feminicídio