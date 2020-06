Sobrinho de José Sarney é assassinado após briga de trânsito

O poder dos maus

O sobrinho-neto do ex-presidente José Sarney, Diogo Adriano Costa Campos, foi assassinado nesta terça-feira (16) após uma briga de trânsito na Lagoa da Jansen, em São Luís do Maranhão.

Diogo, que é irmão de Gustavo Adriano ex-diretor do Fórum Eleitoral do Maranhão, discutiu com o condutor de outro veículo após uma colisão quando foi baleado no pescoço e morreu no local.

O suspeito do crime já foi preso.