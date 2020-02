Sob suspeita de coronavírus, homem abandona hospital em São Paulo antes de segundo exame

Um homem com suspeita de estar infectado com o novo coronavírus abandonou o Hospital São Paulo nesta quinta-feira (27) em meio ao atendimento, sem que os testes tivessem terminado.

Com sintomas de gripe, ele havia acabado de voltar de uma viagem a Itália, assim como o homem de 61 anos que é o primeiro caso confirmado do vírus no Brasil.

O primeiro exame foi realizado e deu negativo, no entanto, a equipe médica havia o internado em isolamento e pretendia fazer novos testes. A sua esposa também estaria com sintomas, sendo atendida em um hospital particular.

O homem afirmou que gostaria de deixar o local, e deixou. Conforme o Hospital de São Paulo, que é um dos principais centros de referência do País, a unidade de saúde deverá se pronunciar oficialmente sobre o caso na sexta-feira (28).