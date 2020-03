Sites pornôs dobram números de acessos no período de quarentena

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Em meio a quarentena, os sites pornôs dobraram o número de acesso após a maioria disponibilizar conteúdos gratuitos.

O site brasileirinhas, por exemplo, cresceu o número de assinantes de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, do UOL. Ainda segundo a publicação, a produtora oferece dois planos, um deles dá direito a 5 mil horas de vídeo e pay-per-view com as atrizes.

Já o canal adulto Sexy Hot irá liberar 10 filmes gratuitos no site oficial e mais nove produções de longa e curta duração na plataforma de vídeo por demanda das operadoras de TV por assinatura.