Sisu abre hoje com 51 mil vagas no ensino superior público

Wilson Lima e a solidão do Poder

As inscrições para a edição 2020 do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam hoje (7) e seguem até a próxima sexta-feira (10). Mais de 51 mil vagas serão oferecidas em instituições do país.

Neste edição, o Sisu vai ofertar vagas na modalidade a distância (EaD). Podem participar da seleção candidatos que prestaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e não tiraram nota zero na redação. Quem fez a prova na condição de treineiro está fora do processo.

Segundo cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado do Sisu será divulgado no dia 14 de julho. Se aprovado, o aluno precisa ficar atento às instruções para não perder o prazo de matrícula na instituição. Quem não for aprovado em nenhuma opção de curso ainda poderá se inscrever na lista de espera. A solicitação também é feita pelo site do progarma entre os dias 14 e 21 de julho.