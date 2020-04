Sistema prisional já registra infectados pelo Coronavírus

Gostemos ou não do governador, a hora é de união para tentar deter o coronavírus

O sistema prisional brasileiro registrou, nesta quarta-feira (15), 26 casos de detentos que testaram positivo para o coronavírus. Ainda não há registro de morte entre os internos.

Informações da Agência R7 dão conta de que o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) já confirmou 26 casos, sendo 23 casos no Distrito Federal, um no Pará, um no Ceará e um em Pernambuco.

O Depen Nacional também contabiliza 145 casos suspeitos da doença, sendo 49 em Minas Gerais, 24 em São Paulo, 23 no Distrito Federal, 21 em Santa Catarina, 18 no Rio Grande do Sul e 10 no Pará.

No entanto, no início da semana, o Ministro Sérgio Moro ressaltou que todas as medidas possíveis para evitar a disseminação do coronavírus nos presídios já foram adotadas.

"Atualmente todos os estados suspenderam essas visitas. [...] Isso gera alguma preocupação de que eventualmente possa ter alguma rebelião, motim, mas até o momento temos visto uma compreensão da população carcerária em relação a essas medidas.".

Moro acrescentou que estados têm sido orientados a separar presos recém-chegados ao sistema como forma de evitar que, em caso de estarem contaminados, transmitam o vírus a outros detentos.