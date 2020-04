Silas Malafaia e pastor Paulo Junior trocam farpas na internet: ‘fariseu e hipócrita’

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Os pastores Silas Malafaia e Paulo Junior andaram trocando farpas na internet. Tudo começou quando o pastor da igreja Aliança no Calvário desafiou, em tom de ironia, alguns pastores, chamados por ele de falsos profetas, a curarem os doentes pelo coronavírus.

“Onde estão os cultos de milagres, onde estão os lenços ungidos…vocês não curam tudo, não tem o poder contra qualquer doença?”, disparou ele em um vídeo divulgado no Youtube.

Malafaia então rebateu as críticas em um outro vídeo. “Este homem há muito tempo vem perturbando a igreja brasileira, onde ele se julga superior a todo mundo, onde define quem é certo ou errado na igreja, típico de fariseu. Pensa que está acima de todos. Ele ridiculariza a fé neste tempo que estamos vivendo. Por isso, eu vou responder a esse fariseu com fatos, bíblia e no final vou fazer um desafio”.

No vídeo, ele também chegou a chamar o pastor de hipócrita.

E continuou. “Eu já mostrei a casa que eu vivo e o carro que eu ando. Por que você não mostra casa que vive e o seu carro? A sua igreja pode estar fechada, mas a minha está aberta”, disparou o pastor.