Sexta-feira Santa: saiba como assistir a Celebração da Paixão do Senhor e a Via-Sacra, com Papa Francisco

Nesta Sexta-feira Santa, 10, o Vaticano receberá a Celebração da Paixão do Senhor e a Via Sacra, realizadas pelo Papa Francisco.

Conforme o Vatican News, um dos momentos centrais da celebração da Paixão é a oração universal e este ano foi pedida uma intenção especial por aqueles que se encontram numa situação de desânimo, pelos doentes e pelos defuntos. Também este ano, a Via Sacra, tradicionalmente presidida pelo Papa no Coliseu, será realizada na Praça de São Pedro.

A Celebração da Paixão do Senhor acontece às 12h (meio-dia), no horário de Manaus, e às 13h no horário de Brasília.

Já a Via-Sacra acontece às 15h no horário de Manaus (16h no horário de Brasília). No link acima é possível conferir a transmissão ao vivo.