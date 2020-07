Serra não foi preso, mas imagem do PSDB sai arranhada com Operação Lava Jato

Amazonas precisa respirar

O senador José Serra foi alvo de busca e apreensão em sua casa em São Paulo, mas não há mandado de prisão contra ele, por ser senador e ter foro no STF. A acusação da Lava jato, de que Serra lavou dinheiro transnacional, nos anos de 2006 e 2007, quando "valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul”, mancha sua imagem e coloca em situação delicada o seu partido, o PSDB. Ate então apenas um político importante do partido havia se envolvido em denúncias da Lava jato, o também senador Aécio Neves.

"Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior, para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle."

De acordo com as investigações, José Amaro Pinto Ramos e Verônica Serra constituíram empresas no exterior, ocultando seus nomes, e por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador paulista. Serra governou o estado de 2007 a 201