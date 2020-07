Serpentes exóticas são apreendidas em caixas enviadas pelos Correios

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Novamente a apreensão de serpentes exóticas se torna notícia no Brasil. Desta vez as cobras foram apreendidas no Centro de Distribuição dos Correios, no Prado, zona Oeste de Recife. Os répteis traficados estavam em encomendas enviadas de São Paulo com destino para os de Paulista e Garanhuns, em Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH).

As serpentes não fazem parte da fauna brasileira e são das espécies Corn Snake (Pantheporis Guttatus) e King Snake (Genus Lampropeltis). Após serem apreendidas, as cobras foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, depois devem ser levadas para criadouros legalizados.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (23) e foi divulgada nesta sexta-feira (24). Funcionários dos Correios perceberam que tinham animais nas caixas e acionaram o Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os nomes de quem enviou as caixas com as cobras e nem quem receberia os animais não foram divulgados.

As serpentes exóticas ganharam repercussão no país em julho, com o caso de um estudante de medicina do Distrito Federal sendo picado por uma naja, uma das cobras mais venenosas do mundo. Depois se descobriu que essa e outras cobras foram traficadas pelo estudante.