Serpente resgatada no DF corre risco de ser sacrificada

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, no Distrito Federal, aguarda o Ibama decidir o destino de uma das 16 serpentes resgatadas pela polícia militar.

De acordo com o Metrópoles, a serpente em questão é a Trimersurus Vogeli, conhecida como víbora-verde-de-vogel. Nativa da Ásia, o veneno dela pode chegar a levar um humano adulto a óbito. Sem antídoto no Brasil, a víbora corre risco de ser sacrificada, caso não consigam exportar o soro do exterior.

Por enquanto, ela permanece no serpentário do Zoológico, mantida em uma caixa, que fica em um recinto, para evitar risco ao animal ou integrante do local.

“Aguardamos que o Ibama decida qual a destinação desse exemplar. Além do risco de ocorrer qualquer incidente com esse indivíduo, como no caso da Naja, se esse animal fugisse do local onde estava sendo mantido, poderia gerar um impacto ambiental muito forte na nossa fauna”, alertou o biólogo Carlos Eduardo Nóbrega, diretor de répteis e anfíbios do Zoológico de Brasília.