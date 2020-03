Sergio Moro procura autoridades do Paraguai para saber de Ronaldinho Gaúcho

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ligou para integrantes do governo do Paraguai para obter mais informações sobre a situação de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis. A informação é do Globo Esporte.

A dupla está presa desde sexta-feira (6) acusados de utilizarem documentos falsos. Ainda segundo a publicação, a assessoria do ministro confirmou o contato e acrescentou que ‘o Paraguai é soberano para tomar decisões’.

Os governos de Brasil e Paraguai são fortes aliados na região. Ronaldinho e o irmão devem passar por uma audiência na manhã desta terça-feira (10).