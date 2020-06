Serasa promove ação para consumidor quitar dívidas por R$ 100; saiba como

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Inicia nesta segunda-feira (15), uma ação da Serasa, para regularização de débitos de consumidores. Quem possui dívidas nos valores entre R$ 200 e R$ 1.000 poderá quitá-las integralmente pelo valor de R$ 100. Porém é preciso que a dívida esteja com a empresa Ativos, uma parceira da plataforma Serasa Limpa Nome.

Para saber se é possível negociar nessas condições, o consumidor pode acessar o site do Serasa Limpa Nome: www.serasa.com.br. As informações também podem ser acessadas no aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS.

A Serasa estima que 1, 5 milhão de consumidores serão beneficiados. Além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, por meio do número: (11) 98870-7025.