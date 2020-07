Senador José Serra e ex-presidente da Qualicorp viram alvos da PF por suspeita de caixa 2

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

O senador José Serra e o empresário José Serpieri são alvos de uma operação da Polícia Federal que investiga a suspeita de Caixa 2, na campanha eleitoral de 2014 do político. A Operação Paralelo 23, acontece na manhã dessa terça-feira (21), em São Paulo e em em Brasília.

Segundo as investigações, Serra teria recebido de Serpieri cerca de R$ 5 milhões não declarados. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em imóveis do senador em Brasília e em São Paulo e também na casa do empresário que é fundador e ex-presidente do Grupo Qualicorp, que atua no ramo de vendas de planos de saúde.

Os investigados tiveram as contas bloqueadas pela Justiça e até o momento não se manifestaram. No total, a Operação Paralelo 23 cumpre quatro mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão.